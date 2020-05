Jornal Opinião Goiás – Novo conselho vinculado à Seapa vai atuar no desenvolvimento rural e agropecuário em Goiás

O Condra reúne várias entidades, de diferentes esferas, ligadas ao segmento no Estado.

Com atribuições de órgão consultivo e deliberativo da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável em Goiás, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agropecuário (Condra) realizou sua primeira reunião no final de abril, por meio de videoconferência. O Condra foi criado pela Lei 20.491 e é vinculado a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), do Governo de Goiás.

O Conselho é responsável por coordenar as Câmaras Temáticas vinculadas e colaborar com a Seapa e órgãos vinculados ao setor na execução de seus objetivos e metas, além de promover a efetiva articulação e o aperfeiçoamento das relações do Governo do Estado com órgãos federais atuantes no Desenvolvimento Rural e Agropecuário em Goiás. O Conselho deverá apreciar os planos macroeconômicos de desenvolvimento do agronegócio e os objetivos relativos à regularização fundiária e agricultura familiar; estimular a formação e o desenvolvimento de empresas rurais e agroindústrias e possibilitar a adoção de políticas que conduzam ao desenvolvimento da economia agrícola competitiva e sustentável.

Entre as atribuições do Conselho estão ainda adequação de políticas públicas estaduais às necessidades da reforma agrária e da agricultura familiar; colaboração na efetivação das ações da política agrícola e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); estímulo da ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, por intermédio de rede nacional de órgãos colegiados estaduais, regionais e municipais e de ações de proteção e promoção dos direitos culturais, sociais, econômicos, ambientais e políticos no meio rural.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, que também é presidente do Condra, destacou que o Conselho é fundamental para apoiar os membros do setor agropecuário no Estado de Goiás. “Este é um canal aberto para o envolvimento de todos. É necessário alinharmos os trabalhos para superar da melhor maneira essa pandemia pela qual estamos passando, onde a nosso principal objetivo é a preservação da vida e a saúde da população.”

Membros do Condra

Além da Seapa, participam do Conselho a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Universidade Federal de Goiás (UFG), Superintendência Federal do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Goiás (Mapa), Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário em Goiás, Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Goiás (Incra), Banco do Brasil S/A., Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás (Ceasa), Superintendência regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Embrapa Arroz e Feijão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Participam ainda a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Goiás (Fetaeg), Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO), Central das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Goiás (Cecaf), Câmara de Agronomia do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-GO), Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de Goiás (CRMV-GO), Federação dos Agricultores Familiares do Estado de Goiás (Fetraf-GO), Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio).

Informações Seapa