Jornal Opinião Goiás – No Dia Nacional da Vacinação, Ministério da Saúde reforça importância de manter o Brasil livre de doenças já eliminadas Campanha nacional contra a pólio atingiu 64% do público-alvo; cobertura da vacinação de rotina em menores de um ano é de 44%

No Dia Nacional da Vacinação, celebrado nesta segunda-feira (17), o Ministério da Saúde reforça a importância de manter a carteira de vacinação atualizada, principalmente de crianças e adolescentes, e evitar a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil, como a poliomielite. O Ministério da Saúde marcou essa data com um ato de vacinação na sede da Pasta, em Brasília (DF).

Reconhecido internacionalmente pela abrangência e estratégias de vacinação, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi o responsável pela erradicação da varíola humana e pela eliminação da rubéola, incluindo a síndrome de rubéola congênita, do tétano materno e neonatal, além da pólio. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989, na Paraíba.

“Por intermédio do PNI, nós distribuímos mais de 22 vacinas para o Brasil, que só tem um dono: a população brasileira”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Para evitar a reintrodução desse vírus que causa a paralisia infantil, é necessário que o Brasil aumente as coberturas vacinais. Existem duas vacinas disponíveis na rotina dos serviços de saúde: a vacina inativada poliomielite (VIP), que é injetável; e a vacina oral poliomielite (VOP). O PNI recomenda a vacinação de crianças a partir de 2 meses até menores de 5 anos de idade. Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema vacinal preconizado é composto por três doses de VIP, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Segundo os dados enviados pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, em 2022, até o dia 14 de outubro, a cobertura da vacina da pólio em crianças menores 1 ano é de 44,8%. Já a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite atingiu 65% do público-alvo de crianças entre 1 e menores de 5 anos, que tomaram um reforço da vacina. A mobilização nacional durou dois meses e terminou no último dia 30 de setembro. No entanto, as vacinas seguem disponíveis em todas as mais de 40 mil salas de vacinação em todo Brasil.

Manter a vacinação em dia é um dever de todos, segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. “O estado da Paraíba alcançou meta vacinal contra a poliomielite em 95,09%. O Amapá, que tinha uma das piores coberturas das 27 unidades da federação, está hoje com 90%. Manter a vacinação em dia também é dever dos pais e responsáveis. Esse é o esforço do SUS e de toda a população brasileira”, declarou.

O Ministério da Saúde segue trabalhando initerruptamente para garantir o aumento das coberturas vacinais, em articulação com estados e municípios, ações em várias regiões do país, mutirões e reforçando a comunicação sobre a importância da vacinação, com o objetivo de aumentar a adesão da população brasileira.