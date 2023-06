Jornal Opinião Goiás – Multas por pesca ilegal em Aruanã já passam de R$ 63 mil

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) lavrou 23 autos e aplicou R$ 63,5 mil em multas por pesca ilegal em Aruanã, nas últimas duas semanas. Houve a apreensão de aproximadamente 90 kg de pescado no período, dos quais 68 foram doados ao Abrigo de Idosos São Paulo Apóstolo.

A fiscalização se intensificou na região do alto Araguaia em razão do aumento do fluxo de turistas. No comparativo entre as duas últimas semanas, registrou-se um aumento de 55% na lavratura de autos por irregularidades na atividade de pesca e de 96% no volume de pescado apreendido.

Nesta segunda semana, as equipes da Semad também resgataram uma tartaruga que havia sido capturada. Fiscais recolheram o equipamento que era utilizado pelos autuados.

Pesca ilegal

Para garantir que a pesca não comprometa o equilíbrio da biodiversidade nos rios, córregos e demais corpos hídricos em território goiano, o pescador deve cumprir uma série de requisitos. Um deles é o de tirar a licença obrigatória de pesca no portal Expresso, do Governo de Goiás.

É importante também saber que a Instrução Normativa 02/2020 estabeleceu um tamanho mínimo e um máximo para cada espécie de peixe que pode ser pescado nas bacias do estado.

No Araguaia pode-se citar, por exemplo, o Mandubé (que precisa ter entre 30 e 35 cm), o Tucunaré (30 a 40 cm) e a Apapá (40 a 55 cm). A Semad publicou no Instagram um post explicativo sobre o assunto, além da divulgação informativa nas cidades turísticas.

Cabe ainda ficar atento ao fato de que é proibido fazer o transporte de qualquer quantidade pescado (a cota é zero) e só há permissão para o consumo, no local, de no máximo cinco quilos de peixe por licença emitida.

No linktree do perfil da Semad no Instagram é possível acessar a cartilha de pesca, com todas essas informações.

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Governo de Goiás