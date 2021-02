Jornal Opinião Goiás – Ministério da Saúde recebe oferta de até 14 milhões de doses do consórcio Covax Facility

Vacina da AstraZeneca/Oxford deve chegar ao Brasil a partir de meados de fevereiro

O Ministério da Saúde recebeu, nesse sábado (30/1), carta do consórcio internacional Covax Facility informando que o Brasil receberá estimativa de 10 a 14 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 a partir de meados de fevereiro.

A Covax Facility é uma aliança global promovida no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS) e coordenada pela Aliança Gavi, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a produção de imunizantes contra a Covid-19 e permitir o acesso justo e igualitário a esses produtos.

O Brasil é um dos 191 países que atualmente integram a iniciativa Covax Facility. Com vistas a autorizar a adesão do Brasil à referida aliança, bem como assegurar os recursos necessários para a participação, o Presidente Jair Bolsonoro editou, em 24 de setembro de 2020, as Medidas Provisórias nº 1.003 e 1.004.

Em seguida, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou o Acordo de Compromisso (modalidade de Compra Opcional) com a Aliança Gavi, em 25 de setembro de 2020.