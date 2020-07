Jornal Opinião Goiás – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e IICA oferecem curso online gratuito sobre transporte legal de bovinos

O conteúdo trata desde o comportamento e os cuidados com os animais, a aptidão dos animais para o transporte, cuidados com os veículos, planejamento da viagem até planos de contingência para situações adversas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), estão oferecendo gratuitamente o curso online sobre o tema transporte legal de bovinos. O curso já está disponível neste link e as pessoas podem estudar no próprio ritmo.

O conteúdo trata desde o comportamento e os cuidados com os animais, a aptidão dos animais para o transporte, cuidados com os veículos, planejamento da viagem até planos de contingência para situações adversas. Os interessados que completarem o curso com 80% de acertos receberão certificado.

O curso é destinado a todos os profissionais da bovinocultura leiteira e de corte como cuidadores, condutores de veículos transportadores, produtores rurais, agroindústrias, técnicos de extensão rural, veterinários, zootecnistas e estudantes. Para a elaboração do material do curso o Ministério e o IICA firmaram projeto de cooperação técnica em 2015 e foi concluído ano passado.

Segundo a médica veterinária e auditora fiscal federal agropecuária Lizie Buss, o transporte é uma etapa muito sensível da cadeia produtiva da bovinocultura, porque pode gerar muitos prejuízos aos animais e perdas econômicas, caso as boas práticas não sejam adotadas. “Além disso, é uma parte que está exposta aos consumidores, que circulam pelas estradas e podem ver as condições dos animais e como são transportados”.