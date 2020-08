Jornal Opinião Goiás – Ministério da Agricultura adere ao TransformaGov

Programa do governo federal tem o objetivo de modernizar serviços e reduzir despesas

A partir de hoje (4/8), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) integra o rol de outros 18 órgãos que já aderiram ao Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov), que tem como objetivo avaliar e modernizar a gestão estratégica do Executivo Federal. Desenvolvido pelo Ministério da Economia (ME), em parceria com a Presidência da República, o programa implementa medidas de eficiência em quatro conjuntos de ações: governança e gestão estratégica; processos de trabalho; gestão de pessoal e estruturas organizacionais.

“O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é um dos maiores órgãos públicos, por ter unidades em todo território nacional”, afirma Paulo Uebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. “Com a alta representatividade da atividade agropecuária no Produto Interno Bruto (PIB) no País, a implementação deste projeto de otimização de recursos e ações terá alto impacto nas ações governamentais”, assegura.

Estão previstas diversas ações para o Mapa, nas áreas de nas áreas de gestão estratégica, processos de trabalho, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e serviços ao cidadão e a pessoas jurídicas. Entre elas destacam-se o ajuste do planejamento estratégico do órgão, a implantação do módulo de gestão de documentos SEI e a racionalização de custos com ocupação predial nos estados. O plano de trabalho tem vigência até dezembro de 2021.

O que é o TransformaGov

Instituído pelo Decreto nº 10.382/2020, o programa objetiva avaliar e modernizar a gestão estratégica dos órgãos integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Com isso, o Ministério da Economia espera otimizar a implementação de suas políticas públicas, conferir mais eficiência ao gasto público e entregar mais valor à sociedade.

Para problemas transversais aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o TransformaGov aplica as soluções já desenvolvidas pelo ME. Já para os desafios singulares aos órgãos ou entidades participantes serão desenvolvidas soluções singulares, a partir do esforço conjunto das equipes do TransformaGov e do órgão ou entidade participante.​