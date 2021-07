Jornal Opinião Goiás – Mapa participa de lançamento da agenda do Ano das Frutas, Legumes e Verduras

O evento tem como objetivo mobilizar gestores e profissionais envolvidos com a temática, de forma a reconhecer os desafios e oportunidades locais para ampliar o acesso e consumo desses alimentos

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), o Ministério da Saúde, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), realizaram nesta quinta-feira (1º) o evento online de lançamento da agenda de trabalho do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras no Brasil.

O evento tem como objetivo mobilizar os gestores públicos e profissionais envolvidos com a temática, de forma a reconhecer os desafios e oportunidades locais para a ampliação do acesso e consumo desses alimentos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário ideal de frutas, legumes e verduras por pessoa é de 400g.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse na abertura do evento que essas parcerias são importantes para fomentar a produção sustentável e o consumo desses produtos no Brasil. “Esforços dessa natureza são importantes para ampliar as demandas de frutas e verduras e com isso fomentar os sistemas alimentares sustentáveis e reduzir o risco de excesso de oferta e desperdício”, enfatizou.

O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, César Halum, disse que a pasta tem como objetivo incrementar a produção sustentável desses alimentos, especialmente através da agricultura familiar. “Entendemos que frutas, verduras e legumes são alimentos saudáveis seguros e indispensáveis à qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é não apenas garantir segurança alimentar brasileira mas também contribuir com a oferta mundial de alimentos”, disse Halum. As ações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para contribuir com o incentivo da produção e do consumo de frutas, verduras e legumes foram apresentadas pelo diretor de Política Agrícola e Informações, Sergio De Zen.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou os benefícios das frutas, verduras e legumes para a saúde e disse que o Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Saúde 2020-2023, assumiu a meta de aumentar de 36,2% para 43% o percentual de adultos que consomem frutas, verduras e legumes regularmente.

O representante da FAO no Brasil, Rafael Zavala, citou uma pesquisa da Unicef que mostra que 41% das famílias do Brasil reduziram o consumo de frutas, verduras e outros alimentos não industrializados desde o início da pandemia de Covid-19. “Chegou a hora de mudar nossa cultura alimentar”, disse.

Durante o evento, foi lançado o edital do Laboratório de Inovações – Incentivo à produção, ao abastecimento e ao consumo de frutas, legumes e verduras.

Informações: MAPA