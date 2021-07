Jornal Opinião Goiás – Ferramenta digital permite aos médicos acessarem histórico clínico do paciente em qualquer lugar do país

Lançamento da plataforma Conecte SUS representa mais um passo da transformação digital; sistema também possibilita ao cidadão imprimir sua carteira de vacinação para Covid-19

Nesta quinta-feira (1º/7), o Ministério da Saúde lançou a plataforma digital ConecteSUS Profissional, que possibilita aos médicos acessarem de qualquer lugar do país o histórico clínico dos pacientes, com informações sobre alergias, exames, vacinas e atendimentos realizados nas redes pública e privada de todo o país. Para isso, o profissional deve conectar-se à versão mais atualizada do Prontuário Eletrônico do Cidadão e validar os dados pelo login do portal gov.br. O Ministério também está lançando uma campanha de incentivo ao uso do aplicativo Conecte SUS, que permite ao cidadão o acesso à Carteira de Vacinação Digital e aos resultados de exames para Covid-19, entre outras informações.

O lançamento da plataforma é um importante marco na transformação digital brasileira, que conta com quase 70% dos 4,3 mil serviços do governo federal já digitalizados. “O Conecte SUS Profissional integrado com o gov.br traz benefícios tanto aos profissionais envolvidos quanto aos gestores em saúde para a implementação das ações de saúde digital no Brasil”, destaca o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade. “É a tecnologia favorecendo serviços de saúde pública de melhor qualidade para a população”, completa.

Para o diretor do Departamento de Informática do SUS (DataSUS), Jacson de Barros, “o Conecte-SUS Profissional permitirá uma cultura de compartilhamento de informações entre os diversos pontos do cuidado, ampliando a visão do profissional e trazendo benefícios ao cidadão. Este cenário também contribuirá para um atendimento mais eficiente, com a expectativa de diminuir duplicidades de exames e procedimentos”.

O primeiro acesso do profissional via login gov.br será validado por meio da base de dados do Conselho Federal de Medicina (CFM). O sistema leva em consideração todos os critérios de segurança da informação e obedece rigorosamente às regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O Conecte SUS prevê a integração das informações de saúde do cidadão em uma grande rede de dados que trará ganhos à sociedade e ajudará profissionais de saúde na tomada de decisões, com dados sólidos e atualizados. “Essa estratégia de telessaúde vai ampliar o acesso dos brasileiros ao SUS. Não é uma política do futuro e sim do presente, pois chegaremos nas áreas mais remotas do país através da tecnologia”, explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Conecte SUS Cidadão

A plataforma, apresentada em agosto de 2020, permite que, por meio do acesso pela web ou pelo aplicativo Conecte SUS Cidadão, o usuário visualize seu histórico clínico, atendimentos realizados, internações, medicamentos recebidos pelo SUS, resultados de exames e, agora, também a Carteira de Vacinação Digital e o Certificado Nacional de Vacinação para Covid-19, que podem ser impressos e salvos.

A população que já finalizou o processo vacinal contra a Covid-19, ou seja, tomou as duas doses ou a dose única, para os casos específicos, poderá emitir o seu Certificado Nacional de Vacinação. Todo o acesso está disponível por meio do login gov.br.

Por ser um programa de evolução contínua, o Conecte SUS é monitorado e avaliado sistematicamente, com a geração de relatórios sobre a disponibilidade de recursos computacionais e a sua utilização por profissionais de saúde em todo o Brasil.

Login no gov.br

Atualmente, 107 milhões de pessoas já estão cadastradas no gov.br e, com isso, acessam serviços públicos de forma simplificada. “A identificação através do gov.br proporciona ao cidadão maior facilidade de acesso nos vários níveis do governo, como é o caso da Saúde, encontrando informações desde atendimentos nas unidades locais até certificados e documentos essenciais fornecidos pelo SUS”, salienta o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro.

Para criar uma conta no gov.br, o cidadão deve entrar no portal, clicar em “acessar a sua conta gov.br”, em seguida em “crie sua conta”. A partir daí, basta seguir os passos na tela, informando os dados solicitados e confirmando os procedimentos de segurança de dados, como o aceite aos Termos de Uso e Política de Privacidade. O usuário pode escolher como prefere receber a habilitação de seu cadastro – via e-mail ou SMS – e, ao receber a notificação, deve clicar no link para validação de sua conta.