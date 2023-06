Jornal Opinião Goiás – Mapa participa de consulta do governo para a construção do Plano Plurianual

Siga no Twitter

O governo federal disponibilizou um site para possibilitar a participação popular na construção do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. Entre as prioridades apresentadas está a Produção Agropecuária Sustentável, de responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O objetivo da proposta é contribuir para o desenvolvimento do setor agropecuário com sustentabilidade ambiental, econômica e social, por meio do fomento e da intensificação da produção, da geração, compartilhamento e aplicação de conhecimento técnico-científico e da regulamentação, certificação, auditoria e fiscalização agropecuária.

O PPA é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo. Ele tem vigência de quatro anos e se inicia no segundo ano de mandato de um presidente e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de seu sucessor.

Qualquer pessoa com cadastro no Gov.Br poderá fazer propostas para o PPA até o dia 10 de julho de 2023. Para participar da consulta, siga o passo a passo que está no site: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/