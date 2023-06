Jornal Opinião Goiás – Mapa lança manual inédito sobre doença das abelhas

Quais são as boas práticas aplicadas à prevenção e controle de doenças das abelhas? Para orientar o serviço veterinário oficial brasileiro e aprimorar seu conhecimento, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou o Manual de Doenças das Abelhas. A elaboração do documento é inédita e vem ao encontro do crescimento exponencial que a meliponicultora vem apresentando no território nacional.

O material faz parte do Programa Nacional de Saúde das Abelhas (PNSAb), do Departamento de Saúde Animal, que tem por objetivo fortalecer a cadeia produtiva das abelhas, através de ações de vigilância e defesa sanitária animal, de modo a prevenir, controlar ou erradicar doenças que acometem as abelhas, fomentando a importância da saúde para garantir o sucesso da cadeia produtiva da Apicultura e da Meliponicultura no Brasil.

Com 181 páginas, o conteúdo traz informações sobre a cadeia produtiva, biologia, fisiologia, organização social das abelhas, materiais e equipamentos. São tratados ainda temas ligados diretamente à saúde das abelhas, como boas práticas visando o controle de doenças, intoxicações, principais doenças que acometem a cadeia produtiva e seu diagnóstico diferencial.