Jornal Opinião Goiás – Jair Bolsonaro: houve troca na superintendência da PF no Rio a convite do novo diretor

Após nomear e dar posse ao novo diretor geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro admite que houve troca no comando da superintendência do Rio de Janeiro. Segundo o presidente, a mudança foi na função do superintendente que, agora, vem para Brasília ser diretor-executivo da instituição, a convite do novo diretor geral da PF, Rolando Souza.

A declaração foi dada nesta terça-feira (5), ao deixar o Palácio da Alvorada. Na segunda (4), Bolsonaro nomeou e empossou o novo diretor geral da Polícia Federal, Rolando Souza, depois que o supremo tribunal federal suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem, para o cargo. Horas após a posse de Souza, o novo diretor realizou a troca de superintendente na PF do Rio de Janeiro.

Em conversa com apoiadores que pediam a suspensão do fechamento do comércio, no país, por conta da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro se disse preocupado com os rumos econômicos e disse que a situação não está pior, por causa do auxílio emergencial, pago a trabalhadores informais, com atividades suspensas.

Depois das declarações, o presidente seguiu para o Palácio do Planalto, onde se reuniu com diversos ministros de estado.