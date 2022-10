Jornal Opinião Goiás – Instituto Veritá: Bolsonaro tem 51,5% dos votos válidos, e Lula, 48,5%

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tem 51,5% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa publicada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Veritá. Rival dele no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,5% das intenções de voto.

A pesquisa foi feita por iniciativa própria do instituto. Foram entrevistados 30.180 eleitores, entre terça-feira (25) e quinta-feira (27). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04920/2022.

No cenário que leva em conta os votos não válidos, Bolsonaro também aparece à frente, com 49%, enquanto Lula tem 46,1%.

Perfil do eleitor

De acordo com o levantamento, Bolsonaro tem a preferência do eleitorado de todos os estados das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ao passo que Lula tem mais votos no Nordeste.

Bolsonaro ganha entre os homens, com 54,3%, enquanto Lula lidera entre as mulheres, com 49,8%. Com relação à faixa etária, Bolsonaro ganha entre pessoas de 25 a 34 anos (51%), 35 a 44 anos (50,3%), 45 a 59 anos (50,1%) e acima de 60 anos (49,8%). Já Lula tem mais votos entre jovens de 16 a 24 anos (54,4%).

Quanto à escolaridade, Bolsonaro tem maior intenção de voto entre pessoas com ensino médio incompleto ou completo (54,6%) e com ensino superior incompleto ou completo (52,1%). Lula tem a preferência de pessoas com o ensino fundamental completo (52,5%).

Nota:

Entre os institutos que mais erraram no primeiro turno das eleições estão o Ipec e o Datafolha.