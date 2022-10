Jornal Opinião Goiás – Inscrições para residência médica do INTO encerram no dia 31 de outubro Processo seletivo será composto por uma prova escrita e outra oral

Candidatos interessados nos programas de residência médica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) têm até o dia 31 de outubro para realizar inscrição. As vagas disponíveis são destinadas para os cursos de Cirurgia da Mão e Ortopedia e Traumatologia. O ingresso dos alunos está previsto para o próximo ano.

Os processos seletivos serão compostos por uma prova escrita – com caráter eliminatório e classificatório – e outra oral, que vão definir os participantes com melhor desempenho.

O edital com as informações e requisitos de participação está disponível no site oficial do INTO. A documentação de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail entre 9h e 15h.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2134-5000 / 2134-5155 / 2134-5456.