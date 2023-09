Jornal Opinião Goiás – Inscrições abertas para 63 vagas temporárias para Emater

Siga no Twitter

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (18/9), as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 63 vagas temporárias na Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). Os cargos são para Técnico Agrícola, com salário inicial de R$ 2,5 mil, além de vale-alimentação no valor de R$ 500.

As inscrições deverão ser realizadas no Portal de Seleção (http://selecao.go.gov.br ), até o dia 10 de outubro, com pagamento de taxa de R$ 15. O processo seletivo será simplificado, dividido em duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

As vagas estão divididas em diversos municípios do estado. Os profissionais selecionados serão lotados na cidade em que se inscreverem, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato terá duração de três anos, havendo possibilidade de prorrogação para até cinco anos.

Para informações detalhadas sobre o processo, os interessados devem consultar o Edital 007/2023, disponível no Portal de Seleção.

Secretaria da Administração – Governo de Goiás