Jornal Opinião Goiás – Governo de Goiás oferta mais de 4 mil vagas de emprego

Nesta terça e quarta-feira (19 e 20/09), das 9h às 18h, no Mega Moda Park, em Goiânia, será realizada a 12ª edição do ABRH na Praça, um dos maiores eventos de empregabilidade do estado. Promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Goiás (ABRH-GO), com a participação do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada e Goiás Social, promoverá o encontro de empregadores com candidatos a vagas de emprego.

Serão ofertadas 4 mil vagas pelo Programa Mais Empregos em áreas como agronegócio, tecnologia, saúde, segurança, jurídica, contábil, administrativa e outras. Outras 1 mil vagas serão disponibilizadas por empresas parceiras.

A expectativa dos organizadores é receber uma média de 8 mil pessoas por dia, que também poderão se inscrever para os cursos gratuitos de qualificação profissional, capacitação ou técnicos de nível médio, ministrados pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) em parceria com a Universidade Federal de Goiás.

A entrada é franca. O evento ainda contará com palestras de profissionais renomados do mercado nos segmentos da indústria, comércio e de serviços.

Secretaria de Estado da Retomada – Governo de Goiás