Jornal Opinião Goiás – Inmet e Faepa fecham parceria para operação de estações meteorológicas no Pará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato dos Produtores Rurais do estado firmaram acordo de cooperação técnica para instalação, operação e manutenção da Estação Meteorológica Automática em Santa Maria das Barreiras.

A estação está instalada desde dezembro de 2020. Além dessa, mais seis estações automáticas voltaram a operar nos municípios de Xinguara, Conceição do Araguaia, Marabá, São Félix do Xingu, Castanhal e Tomé-Açú, todas no estado do Pará. A estação automática é uma espécie de torre munida de vários sensores automáticos de medida de indicadores meteorológicos, como pressão atmosférica, umidade relativa do ar e temperatura.

O Inmet pretende formalizar parcerias com demais prefeituras do Pará e do Maranhão para cessão ou contratação de técnicos para observação, coleta e registro de dados meteorológicos nas estações convencionais.

“Essas ações dos distritos para reativar as estações meteorológicas e ampliar a coleta com outras estações fazem parte do plano estratégico do Inmet, ou seja, melhorarmos a coleta de dados com objetivo de qualificar ainda mais a previsão meteorológica”, destaca o diretor do Inmet, Miguel Novato.

A prefeitura de Conceição do Araguaia, por exemplo, autorizou, no último dia 5, a cessão de um funcionário para atuar na estação convencional até 31 de dezembro deste ano.

Segundo o coordenador do 2° Distrito de Meteorologia de Belém (INMET/2°DISME), José Raimundo Abreu de Sousa, a ideia é, além da cessão, firmar um acordo de cooperação técnica com a prefeitura para a manutenção da estação meteorológica.

Informações: MAPA