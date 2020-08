Jornal Opinião Goiás – Hortaliças têm queda de preços nas Ceasas, informa Conab

Frutas apresentaram alta nas cotações por causa da oferta dos produtos. Os dados do Boletim Prohort se referem ao mês de julho e trazem tendências para agosto

Os preços das hortaliças apresentaram tendências de queda, no mês de julho, nas principais centrais de abastecimento do país (Ceasas), conforme 8º Boletim do Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A batata apresentou a maior redução, depois de uma variação de alta no mês de maio. A maior queda foi registrada em Belo Horizonte (45,68%) e a menor, em Recife (30,17%).

O motivo desta variação, segundo o estudo, é decorrente da grande oferta de produtos que tem se apresentado ascendente, e culminou num afluxo aos mercados atacadistas, pressionando os preços para baixo mesmo com o aumento do consumo verificado em julho. Entre os fatores que contribuem para os baixos preços, ainda de acordo com o boletim, está a continuação das medidas de combate ao coronavírus, como o distanciamento social.

Outro produto com queda foi o alface. Os preços caíram na Ceasa Curitiba e na Ceagesp, sendo que em São Paulo foi influenciada pela diminuição da oferta devido à diminuição da área plantada. Já nas capitais Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro, os volumes comercializados aumentaram em relação a junho e a julho do ano passado. O menor preço ocorreu em Recife (34,76%), Vitória (16,31 %) e Rio de Janeiro (15,99%)

Cebola, cenoura e tomate também registraram quedas nos preços.

Já algumas frutas apresentaram aumento de cotação em julho, como a melancia. Com a oferta reduzida nas diversas regiões fornecedoras nessa época do ano, em especial Uruana/Ceres (GO) e Tocantins, os preços subiram nas Ceasas.

Informações: MAPA