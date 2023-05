Jornal Opinião Goiás – Governo oferece diversos serviços na Agro Centro-Oeste Familiar 2023

O Governo de Goiás oferecerá palestras, oficinas, atendimentos individuais e emissão de documentos aos produtores goianos na Agro Centro-Oeste Familiar (Acof) 2023. A feira, uma das principais do gênero no estado, será realizada de 17 a 20/05, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG), Campus Samambaia, em Goiânia.

Várias pastas estaduais estarão no estande do Governo de Goiás, entre elas a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a Secretaria da Retomada e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), além do Sistema OCB-GO/Sescoop-GO, como parceiro.

O espaço terá 144 metros quadrados, com estrutura para recepção do público e exposição de produtos da agricultura familiar. As equipes da Seapa estarão a postos para tirar dúvidas e fazer pré-cadastros de interessados em participar de programas que integram o Goiás Social, além de fornecer orientações sobre crédito rural.

Nesse sentido, a Goiás Fomento também vai divulgar a linha de crédito Produtor Empreendedor, que permite e aquisição de máquinas, equipamentos, insumos e outros itens com juros atrativos e condições facilitadas.

Titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende lembra que mais de 63% dos estabelecimentos rurais goianos são enquadrados como agricultura familiar.

Estes produtores são fundamentais para a nossa economia. Eles respondem por um terço do PIB agropecuário estadual e produzem mais de 70% dos itens que compõem a cesta básica. Ou seja, colocam alimento na mesa efetivamente, garantindo o abastecimento das cidades, ressalta o secretário.

RETOMADA

As ações da Secretaria de Estado da Retomada durante a Acof visam à geração de renda por meio da capacitação profissional e do cooperativismo. Com a divulgação e o atendimento do Projeto Incubacoop, agricultores interessados terão acesso à capacitação, consultorias jurídica e contábil e assistência técnica para formar cooperativas de acordo com o que produzem.

Será disponibilizado ainda o Mercado Somos Coop para divulgação das marcas e produtos de cooperativas de agricultura familiar. Ambas as ações em parceria com o Sistema OCB-GO.

Em outra frente de serviços aos agricultores, serão oferecidas oficinas de irrigação; plantio e cultivo de manjericão; produção de chocadeiras artesanais; cuidado com aves; educação financeira na agricultura familiar; utilização de drones na agricultura familiar; entre outras.

Professores e alunos dos Colégios Tecnológicos (Cotecs) do Governo de Goiás apresentarão projetos de extensão e pesquisa que podem contribuir com a produção rural.

Ainda pelos Cotecs, durante a Acof os interessados poderão se inscrever em cursos ligados à produção rural, todos on-line e gratuitos. Entre as capacitações disponíveis estão horticultura, adubação orgânica, fertilidade do solo, técnica de vendas em produtor rurais, agropecuária básica, produção de mudas e sementes, assistente administrativo em empresas rurais e produção no agronegócio.

Atendendo a uma determinação do governador Ronaldo Caiado, estamos estruturando a agricultura familiar no Estado de Goiás através da qualificação profissional, do cooperativismo e do crédito social. O resultado desse trabalho já vem gerando renda para a população mais vulnerável do campo, explica o secretário da Retomada, César Moura.

EMATER

A Emater oferecerá palestras, oficinas e minicursos ao longo da programação do evento. Serão seis atividades na quarta-feira (17/5), cinco na quinta-feira (18/5) e mais quatro na sexta-feira (19/5).

As capacitações terão como temas gestão tecnológica, desidratação de alimentos, regularização de agroindústrias, pequi sem espinhos, produção e comercialização de cachaças, proteção de nascentes, panificação artesanal, produção de banana e marmelo, produção de alimentos orgânicos, manejo de pastagem e fabricação de doce de leite e iogurte, entre outros.

A Agência realizará ainda atendimentos individuais para tirar dúvidas sobre programas e serviços. Para o presidente da Emater, José Ricardo Caixeta, a ACOF é uma oportunidade ímpar de comunicação direta entre a Agência e seu público-alvo.

A razão de existir da Emater é realizar atividades de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária prioritariamente aos agricultores familiares e suas organizações, o que torna imprescindível a nossa participação em um evento como a ACOF, que reúne esses agricultores de todo o Estado, explica.

Ainda segundo ele, com atendimentos e palestras no evento, “a Emater apresenta as inovações tecnológicas e outras ações desenvolvidas nos últimos anos, a fim de proporcionar geração de renda, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. Também é uma oportunidade de interação entre instituições que têm fim semelhante em Goiás”.

SEDS E UEG

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) fará atendimentos de interessados em participar dos programas estaduais. No local, haverá também estrutura para emissão de documentos (carteira da pessoa com deficiência, passaporte do idoso, segunda via das certidões de nascimento e casamento), bem como entrega de itens de higiene.

A UEG realizará palestra sobre “Produção e manejo de plantas ornamentais” e também terá forte participação no segmento acadêmico da programação da Acof 2023. Integrante da comissão organizadora do Seminário Científico, a instituição será uma das responsáveis pela avaliação dos trabalhos. Além disso, a Universidade apresentará seu Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal (Biotec|UEG) e distribuirá mudas de espécies florestais e sementes.

AGRODEFESA E ECONOMIA

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) fornecerá uma van para apoio logístico e designará técnicos para atendimento aos produtores. A Secretaria de Estado da Economia vai repassar aos participantes da feira orientações sobre o aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF), lançado em março do ano passado.

AGRO CENTRO-OESTE FAMILIAR

Em sua 20ª edição, a Agro Centro-Oeste Familiar (Acof) 2023 tem como tema “Mais comida, menos agrotóxico”. Mais de oito mil pessoas são aguardadas no Centro de Eventos da UFG. O público-alvo é formado por estudantes de todas as fases do ensino, profissionais de diversas áreas, pesquisadores, agricultores familiares, extensionistas e outros interessados.

Eles podem participar de feira da agricultura familiar e da economia solidária, cursos, minicursos, palestras, dias de campo, workshops, seminário científico, exposição de tecnologias, cozinha camponesa, fazendinha agroecológica e atividades culturais. A programação completa está disponível no site do evento.

SERVIÇO

20ª Edição da Agro Centro-Oeste Familiar — Acof 2023

Quando: de 17 a 20 de maio de 2023. Abertura oficial no dia 17/05, às 16h

Onde: Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal da Universidade Federal de Goiás (UFG) — Avenida Esperança s/n, Câmpus Samambaia, Goiânia (GO)

Entrada franca

Programação: https://agrocentro.agro.ufg.br/

Fonte: Governo do Estado de Goiás.