Jornal Opinião Goiás – Governo lança plano de investimento na agricultura que aposta em mercado de títulos verdes

Um Plano de Investimento para a Agricultura Sustentável aqui no Brasil foi lançado nesta terça-feira pelos Ministérios da Agricultura, Infraestrutura e o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A ideia é estimular o mercado de títulos verdes no setor financeiro dentro e fora do país, que são títulos de dívidas usados para captar recursos com o objetivo implantar ou refinanciar projetos capazes de trazer benefícios ao meio ambiente.

Dessa forma, o capital privado poderá ser investido em projetos de lavouras e pecuárias sustentáveis Brasil afora. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou, durante a live de lançamento do plano, que o processo será feito de forma cautelosa.

A ministra destacou ainda que a Embrapa terá papel importante para garantir que os produtores mantenham protocolos sustentáveis para conseguir esses investimentos. Ela citou algumas das práticas da agropecuária que já podem atrair investimentos de títulos verdes.

O plano de investimento para a Agricultura Sustentável começou a ser elaborado em novembro do ano passado, depois da assinatura de um acordo de entendimento entre o Ministério da Agricultura e o programa “Iniciativa mundial sobre títulos climáticos”.