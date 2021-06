Jornal Opinião Goiás – Governo doa R$ 11 milhões em equipamentos de segurança para 23 estados e DF

Armamentos, munições, viaturas, geradores de energia e coletes balísticos estão entre os bens entregues

Reforçando a parceria federativa entre União, estados e municípios, o Ministério da Justiça e Segurança Pública doou mais de R$ 10,7 milhões em equipamentos de segurança para todos os estados e o Distrito Federal. Os bens fazem parte do acervo de extra legado da Força Nacional de Segurança Pública.

Armamentos, coletes balísticos, munições, itens de proteção individual e coletiva, geradores de energia e até mesmo viaturas fazem parte da lista de equipamentos entregues aos representantes das secretarias de Segurança Pública, polícias civis e militares, bombeiros e perícias estaduais por meio de um termo de doação.

Esse é o segundo repasse do ano. Nos primeiros quatro meses de 2021, a pasta doou às unidades federativas equipamentos avaliados em R$ 5,5 milhões. Somando as duas entregas, o investimento beira os R$ 16 milhões. Outros armamentos e viaturas que também fazem parte do legado e do extra legado da Força Nacional devem ser doados ainda este ano, com entregas previstas a partir de agosto.

“Assim temos feito e seguiremos fazendo em prol da Segurança Pública. Apoiando os estados, seja de modo direto e imediato, como atuamos ao enviar a Força Nacional para reforçar o trabalho das forças de segurança do Amazonas. E não toleraremos ações como essas do crime organizado em qualquer lugar do país. Agiremos imediatamente junto com os governos estaduais para poder coibir todo e qualquer avanço do crime organizado no Brasil”, ressaltou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. “Esta é a nossa política de segurança pública: integração, união e eficiência para que possamos sempre estar de prontidão para atender com excelência a nossa pátria amada, Brasil.”

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública