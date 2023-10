Jornal Opinião Goiás – Governo de Goiás abre inscrições de casas a custo zero em Alto Paraíso, Buriti e Pontalina

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), está com inscrições abertas para casas a custo zero em três municípios: Alto Paraíso de Goiás, Buriti de Goiás e Pontalina. Moradores desses locais podem se inscrever até 31 de outubro no site www.goias.gov.br/agehab. São 130 moradias nas três cidades. Os editais com as regras para seleção estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico.

São disponibilizadas neste processo seletivo 50 unidades habitacionais em Buriti de Goiás, 50 em Pontalina e 30 em Alto Paraíso. Interessados que tiverem dificuldade para acessar a internet, ou que tenham dúvidas, devem procurar os pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras em parceria com a Agehab. Podem participar da seleção famílias com renda até um salário mínimo, nunca beneficiadas em programa habitacional, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos cinco anos em Alto Paraíso e Pontalina e pelo menos três anos em Buriti de Goiás.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o Governo de Goiás conta com o maior programa habitacional do Brasil voltado para pequenas cidades. “As casas a custo zero são um exemplo para o Brasil por atender o interior, historicamente relegado, por ser totalmente gratuito, e por oferecer um nível de qualidade superior”, avalia.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, lembra que o programa já está presente em 130 municípios, com seis mil unidades em execução ou já entregues, mas que editais estão sendo preparados para avançar no objetivo de novas construções até 2026. “A meta estipulada pelo governador Ronaldo Caiado é de chegar a 10 mil casas a custo zero nesse período e o trabalho está sendo feito para que o programa chegue a este número”, afirma.

O Pra Ter Onde Morar – Construção já entregou moradias em 10 municípios e beneficiou pessoas como a dona de casa Patrícia Martins, 33 anos, mãe solo de cinco filhos. Ela recebeu uma das casas a custo zero em Cristianópolis, nesta semana, pelo governador Ronaldo Caiado. “É como um sonho. Espero uma vida mais digna. Eu tive fé e aconteceu. Agora eu não preciso mais preocupar em ficar sem um tempo para meus filhos”, contou ela.

Serviço

Assunto: Inscrições das casas a custo zero em Alto Paraíso, Buriti e Pontalina

Quando: Até 31 de outubro de 2023

Editais e inscrições: www.goias.gov.br/agehab

Pontos de apoio

Alto Paraíso – Secretaria Municipal da Rede de Proteção Social, Habitação e Projetos Especiais – Rua Mangabeiras, quadra 01, lote 04, Setor Planalto, Alto Paraíso de Goiás – GO

Pontalina – Secretária de Ação Social, localizada na Avenida Comercial, nº 403, Centro, Pontalina – Goiás

Buriti – Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) – Rua da Indústria, Centro, Buriti de Goiás.

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás