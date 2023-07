Jornal Opinião Goiás – Governador enaltece o crescimento de Goiás em lançamento de marca de picapes

Siga no Twitter

O governador Ronaldo Caiado prestigiou a inauguração da Ram House, primeira loja conceito da marca de picapes Dodge Ram no Centro-Oeste. O evento aconteceu, nesta quinta-feira (20/07), no setor Bueno, em Goiânia.

A unidade planeja vender 1.200 veículos por ano e tem como principal público alvo os produtores rurais e representantes da cadeia do agronegócio.

Esse é o sinal de que o empresário goiano tem levado o nome do estado para um cenário nacional e tem feito as pessoas enxergarem que Goiás é a melhor opção do Brasil para se investir. E não só neste momento, pois vai continuar sendo por muitos anos”, disse o governador sobre a instalação da empresa na capital.

PICAPES

Com apenas três lojas no Brasil, o empreendimento se destaca de concessionárias comuns por possuir uma arquitetura inspirada em celeiros, com decoração feita em madeira, couro e metais.

Foram investidos R$ 15 milhões na estrutura física da loja, que planeja faturar R$ 300 milhões ao ano.

“Nós estamos trazendo um conceito diferente de concessionárias, diferente de tudo que a gente está acostumado no cenário”, destacou o diretor presidente do Grupo Saga, Sérgio Maia.

Durante o evento, foi lançada a picape Rampage, da marca Ram.

“Somente quatro cidades no Brasil serão contempladas com esse modelo e Goiânia não poderia ficar de fora porque é o lugar que mais se vende no Brasil”, explicou Maia.

ECONOMIA

Os anos de 2022 e 2023 foram os mais promissores para a indústria e o comércio de Goiás. Ao todo, já foram atraídos R$ 20 bilhões de investimentos para o solo goiano com a ampliação e instalação de novos negócios.

Durante a inauguração, o governador Ronaldo Caiado destacou que a vinda da concessionária para a capital reflete o momento próspero que o Estado vive, com o “crescimento exponencial” da economia.

Levantamento divulgado pelo Instituto Mauro Borges em abril deste ano, mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB goiano) cresceu, em 2022, 6,6%.

Superou a expectativa de crescimento do PIB Nacional, que é de 2,9%. Goiás também foi destaque na geração de quase 100 mil empregos em 2022.