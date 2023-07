Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Agende aqui seu exame de tomografia pela Unimed!

Precisa fazer uma tomografia pelo convênio da Unimed? Agende sua tomografia computadorizada aqui no Centro de Imagem São Silvestre, estamos localizados dentro do Hospital São Silvestre, no Centro de Aparecida de Goiânia.

Nossas imagens têm alta definição proporcionando um diagnóstico completo e de qualidade. Contamos com profissionais capacitados e atendimento humanizado oferecendo o melhor para nossos pacientes!

Nosso funcionamento é de segunda a sexta, das 8 h às 18 h e no sábado das 8 às 12h. Atendimento também 24 h em caso de necessitar de uma tomografia de urgência! Basta entrar em contato com um dos nossos colaboradores pelos telefones (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000 ou pelo WhatsApp (62) 99318-4818. Nestes casos, o laudo será entregue no mesmo dia!

Entre em contato e marque sua tomografia pela Unimed!

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

