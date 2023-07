Jornal Opinião Goiás – Goiás Turismo expõe destinos turísticos na maior feira do Centro-Oeste

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), apresenta os principais destinos turísticos do estado na maior feira do setor no Centro-Oeste. A 3ª edição da Expo Turismo Goiás será realizada nesta sexta e sábado (07 e 08/07), no Centro de Convenções de Goiânia.

O evento irá apresentar ao público, estimado em mais de 2,5 mil participantes, os novos destinos, produtos da hotelaria, transporte executivo de passageiros, companhias aéreas, entretenimento e outros serviços oferecidos pelas agências de viagem aos turistas e às pessoas que viajam a trabalho.

A feira conta com mais de 120 expositores, entre eles, operadoras de turismo nacionais, hotéis, parques, secretarias de turismo de diferentes municípios, companhias de seguro de viagem e até destinos internacionais, que serão promovidos durante o evento.

DESTINOS TURÍSTICOS

Além de palestras, a Expo Turismo Goiás terá outros painéis, mesas redondas e seminários com profissionais renomados no trade turístico.

No estande da Goiás Turismo estarão representados os 95 municípios que integram o Mapa do Turismo de Goiás em suas 11 regiões turísticas.

No espaço de 90 m², um grande painel de LED vai apresentar as belezas de Goiás e um balcão gourmet vai expor as delícias da gastronomia local, como doces, queijos, vinhos e cachaças. O visitante poderá ainda tirar fotos instantâneas com fundos de vários destinos turísticos goianos.

A abertura do evento está marcada para às 9h desta sexta-feira. Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a feira se consolida como a maior do segmento no Centro-Oeste, atraindo expositores de vários estados brasileiros e de todos os municípios turísticos goianos.

“O evento conta com o apoio maciço do Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, em parceria com a iniciativa privada e coloca Goiânia como referência no segmento, gerando oportunidades de negócios”, afirmou.

TEMPORADA MAIS ARAGUAIA

Durante a feira, a Goiás Turismo lança também a cartilha “A Turma do Educadinho”, que será distribuída durante a temporada Mais Araguaia. O material, destinado às crianças e suas famílias, será entregue nas barreiras policiais e nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) de cinco cidades banhadas pelo Araguaia: Aruanã, Britânia, Aragarças, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia.

A cartilha para colorir, em formato de gibi, traz o personagem que recebeu o nome de “Educadinho”, que apresenta o Rio Araguaia e alerta sobre segurança nas rodovias, respeito às leis de trânsito, uso de equipamentos de proteção e preservação do meio ambiente.

De acordo Fabrício Amaral, o objetivo é fazer com que a campanha tenha continuidade durante o ano todo e o personagem percorra todo o Estado de Goiás, abordando políticas públicas e conscientização.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.