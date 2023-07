Jornal Opinião Goiás – Goiás Social é exemplo para outros estados no combate à extrema pobreza Gracinha fala dos resultados do Goiás Social

Os resultados conquistados na área social pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, já são referência para outros estados e municípios do país.

A presidente de honra da Organização das Voluntárias do Estado de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, recebeu o secretário de Desenvolvimento Social de Feira de Santana (BA), Denilton Pereira, para mostrar como o programa tem reduzido o número de pessoas em extrema pobreza em todo o estado.

O encontro foi na manhã desta segunda-feira (17/07), no palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Na reunião, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, teve a oportunidade de conhecer os resultados positivos do programa do governo estadual e que, agora, serão levados como exemplo para a cidade baiana.

Para Gracinha, os frutos colhidos com a iniciativa são de uma gestão que se preocupa com quem vive em vulnerabilidade e trabalha para que o ciclo da pobreza seja quebrado e que todos tenham acesso a uma vida digna.

Chegar a quem mais precisa, sem deixar ninguém para trás. Esse é o foco do Goiás Social. Quando entra o programa social, você muda a economia de uma cidade toda, não só a pessoa que recebe o benefício, mas todos são beneficiados”, enfatiza.

Para Denilton Pereira, os resultados comprovam a preocupação do governo com quem realmente precisa. “Fiquei muito impressionado com o trabalho feito em Goiás, é um desafio muito grande trabalhar essas políticas públicas, sabemos que não é fácil e vocês conseguiram muito bem fazer com que todos estes projetos caminhem. Com certeza, levarei essa experiência para a minha cidade baiana”, elogiou o secretário.

A primeira-dama também fez questão de destacar que, para receber os benefícios, é preciso uma contrapartida por parte de quem é contemplado. É o caso, por exemplo, do Programa Universitário do Bem (ProBem), em que o aluno tem a frequência na faculdade monitorada e, em caso de faltas, deve justificar o motivo.

Fazemos todo esse trabalho para que o cidadão possa andar com as próprias as pernas e tenha todas as ferramentas necessárias parar deixar a situação de pobreza de forma sustentável”, salientou.

EIXOS DO GOIÁS SOCIAL

Gracinha ressaltou ainda os três eixos que fazem com que o programa gere resultado. O primeiro deles é o emergencial, que atende de forma imediata famílias em situação de pobreza, especialmente no combate à fome.

O segundo é o protetivo, que constitui em ações que garantam segurança de renda, moradia e proteção infantil. O terceiro é o emancipatório, com programas de incentivo à formação estudantil e qualificação profissional.

É por meio dele que vamos conseguir fazer com que todos consigam sair dos programas sociais e garantir uma vida plena, digna, e que alavanque o mercado de trabalho”, destaca a primeira-dama.

PROGRAMAS SOCIAIS

Atualmente, dezenas de programas sociais estão inseridos no eixo do Goiás Social, que funciona como um guarda-chuva, com recursos voltados à população de baixa renda. Entre eles, o NutreBem, Dignidade menstrual, Aquecendo Vidas, Nordeste Solidário, Mães de Goiás, Aluguel Social, Família Acolhedora, Dignidade, Restaurante do Bem, Aprendiz do Futuro, ProBem, Bolsa Estudo, Crédito Social, PAA Goiás e Goiás por Elas.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.