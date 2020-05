Jornal Opinião Goiás – Expectativa de inflação dos consumidores recua em maio

Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação para os próximos 12 meses vai ficar em 4,8%. A expectativa de maio deste ano é inferior à taxa de 5,1% de abril e dos 5,4% em maio do ano passado. Os dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas mostram que a taxa deste mês é a menor da série histórica da pesquisa.

A pesquisa é feita com base em entrevista de consumidores das capitais Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Recife.

De acordo com a FGV, o resultado reflete o cenário atípico de deflação de alguns dos principais itens depois da aceleração dos preços dos alimentos no final de março e abril, quando houve um aumento do consumo por causa das incertezas geradas pela pandemia da Covid-19.

Na análise por faixas de renda, neste mês de maio todas as famílias diminuíram suas expectativas para a inflação nos próximos 12 meses. Para as famílias com renda até R$2,1 mil houve queda de 6,2% para 5,8%, enquanto para as famílias com renda a,cima de R$9,6 mil, suas expectativas retornaram ao patamar mínimo histórico, de 4,0%.