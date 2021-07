Jornal Opinião Goiás – Estão abertas as inscrições do XXVI Prêmio Tesouro Nacional 2021

Interessados podem concorrer nas categorias Monografias e Soluções em Finanças públicas

As inscrições para o XXVI Prêmio Tesouro Nacional 2021 podem ser realizadas até 17 de setembro por meio de formulários eletrônicos. Serão premiadas as melhores submissões nas categorias “Monografias” e “Soluções”.

O concurso é promovido e realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tendo a Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) como patrocinadora e o apoio institucional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Categoria “Monografias”

A categoria “Monografias” tem como objetivo estimular a produção científica na área de Finanças Públicas, com base nos temas propostos.

Os autores dos três melhores trabalhos serão premiados com a quantia de R$ 20.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente. Os vencedores e as menções honrosas, se houver, também receberão certificado de participação e terão seus trabalhos publicados em edição especial da Revista Cadernos de Finanças Públicas, do Tesouro Nacional.

Nesta categoria podem participar apenas pessoas físicas. Por exemplo, servidores públicos, professores, estudantes, profissionais liberais e pesquisadores da área. Qualquer cidadão com idade mínima de 18 anos, de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (no último ano de graduação ou já graduado), pode concorrer com trabalhos individuais ou coletivos.

Categoria “Soluções”

A categoria “Soluções” tem como objetivo estimular o desenvolvimento de soluções em ciências de dados e inteligência artificial aplicadas a Finanças Públicas, com base no desafio proposto.

Os autores de até três soluções serão premiados com a quantia de R$ 6.000,00. Os vencedores e as menções honrosas, se houver, também receberão certificado de participação e terão seus trabalhos publicados no Portal Tesouro Transparente, do Tesouro Nacional.

Nesta categoria pode participar qualquer pessoa física ou jurídica, desde que devidamente representada por pessoa física. Todos podem concorrer ao desafio e propor soluções dentro de suas áreas de atuação, sendo permitida a inscrição individual ou em grupo.

Prêmio

O Prêmio Tesouro Nacional foi instituído em 1996, como parte das comemorações do 10º aniversário da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele tem por objetivo expandir as fronteiras do conhecimento em finanças públicas, promovendo a normalização de temas específicos quando tratados consistentemente pela pesquisa científica.

Em sua 26ª edição ininterrupta, o Prêmio se consolida como referência não só pela quantidade e qualidade dos trabalhos apresentados, mas também pelo impacto e repercussão provocados na Administração Pública, no meio universitário e na área de finanças públicas em geral.

Acesse o Edital STN 05/2021 e o Regulamento do Prêmio Tesouro 2021