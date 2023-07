Jornal Opinião Goiás – Estado do Rio de Janeiro mantém liderança na produção nacional de aço bruto

O Rio de Janeiro manteve, em junho, a liderança na indústria siderúrgica no país. A produção do estado chegou a 715 mil toneladas de aço bruto no mês, respondendo por 27,9% do volume nacional. No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2023, o estado produziu 4,1 milhões de toneladas – 26 % da produção do volume nacional. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

– A indústria siderúrgica é extremamente importante para o crescimento econômico e está diretamente ligada a uma série de indicadores econômicos e sociais, tais como investimentos e exportações, geração de empregos e renda. Contribui para o aumento da balança comercial e é responsável pela criação de milhares de empregos no nosso estado – comenta o governador Cláudio Castro.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em junho de 2023 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,5 milhões de toneladas. No acumulado do ano, de janeiro a junho, a produção brasileira de aço bruto foi de 15,9 milhões de toneladas.

– O Rio de Janeiro possui um importante parque siderúrgico, formado por grandes empresas como Ternium, ArcelorMittal, CSN e Gerdau, sendo um dos maiores produtores mundiais de aço bruto – afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro.