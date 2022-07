Jornal Opinião Goiás – Empresas podem se inscrever para apresentar soluções no 4º Workshop de Inovação Financeira do Agronegócio

A Secretaria de Política Agrícola Adjunta (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), realiza no próximo mês o 4º Workshop de Inovação Financeira do Agronegócio. As inscrições para as empresas interessadas em divulgar suas soluções durante o workshop podem ser feitas até o dia 22 de julho.

Podem se inscrever empresas que ofereçam soluções financeiras, de crédito, jurídica, de comercialização, market place, assistência técnica remota, monitoramento de safra/solo, seguro rural, gestão de risco, mensuração de carbono e de ativos ambientais, governança entre outros. As interessadas devem mandar e-mail para [email protected] com o nome da empresa, solução a ser apresentada, ponto focal, e-mail e telefone.

O objetivo do evento é reunir instituições focadas no lançamento de soluções inovadoras para o meio rural e aproximá-las dos produtores rurais e suas associações de classe, bem como dos investidores do agronegócio. A Secretaria de Política Agrícola já realizou três edições do Workshop em 2021, que contaram com a participação de 47 empresas. A quarta edição acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto de 2022.

O workshop acontece no formato webinar e é transmitido ao vivo pelo canal da Enagro no YouTube.

Informação: MAPA