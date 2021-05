Jornal Opinião Goiás – Divulgada lista de roteiros pré-selecionados para o projeto Experiências do Brasil Rural

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de maio.

Foi publicada a lista dos oito roteiros turísticos pré-selecionados para participarem do projeto Experiências do Brasil Rural. A ação visa promover o turismo em áreas rurais do país, apoiando a promoção e a comercialização de produtos, serviços e destinos da agricultura familiar. A iniciativa é resultado de parceria entre os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Turismo (MTur), junto à Universidade Federal Fluminense (UFF).

O edital de seleção, aberto para recebimento de propostas entre os dias 8 de março e 2 de abril, recebeu 52 propostas que contemplavam as quatro cadeias produtivas priorizadas no primeiro edital: queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia.

Seguindo o cronograma do edital, o prazo para a interposição de recursos começa nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 14 de maio. O recurso deverá ser preenchido no modelo disponibilizado no link http://pesquisaturaf.uff.br e assinado pelo responsável pela inscrição do roteiro no edital. É necessário converter o arquivo para o formato PDF ou imagem, antes de enviar para o e-mail [email protected]

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de maio. Os roteiros selecionados contarão com uma equipe de apoio técnico para auxiliar na estruturação dos destinos e empreendimentos, como também na comercialização de produtos e serviços.

Foram pré-selecionados roteiros turísticos de quatro macrorregiões brasileiras. No Norte, a rota “Amazônia Atlântica”, situada no estado do Pará, nas cidades de Bragança, Curuçá e Augusto Corrêa, proporciona experiências de pesca artesanal, degustação de queijos, farinhas de mandioca e frutas orgânicas. Já o roteiro “Terra Mãe do Brasil, Seus Caminhos, Segredos e Sabores”, localizado na Região Nordeste, leva os turistas a provar novos sabores em meio a natureza da Bahia.

No Sudeste, foram pré-selecionadas duas propostas de Minas Gerais, a “Rota do Queijo – Terroir Vertentes”, que promove experiência relacionadas a cadeia produtiva do queijo, e a “Rota Gourmet das Terras Altas da Mantiqueira”, na qual é possível conhecer a produção artesanal e a tradição das mais antigas receitas familiares da gastronomia mineira, e uma no Espírito Santo, a rota “Agroturismo”, que proporciona contato direto com a natureza, por meio de experiências no meio rural.

Já na Região Sul, os roteiros “Ferradura dos Vinhedos” (RS) “Caminhos do Campo” (SC), “Farroupilha Colonial” (RS) oferecem atividades turísticas que envolvem a cadeia produtiva do vinho.

Atividades

As rotas selecionadas pelo edital serão contempladas com uma pesquisa diagnóstica, para identificar as potencialidades e os possíveis desafios ao trabalhar a agricultura familiar como diferencial competitivo. Com base no resultado, será elaborado um plano de ação e inovação para superar os principais gargalos observados em cada roteiro turístico.

Dentre as ações do projeto, estão previstas atividades de capacitação com produtores rurais, empreendedores e empresários, voltadas para a criação e o aprimoramento de roteiros que estejam aptos à comercialização.

A iniciativa buscará promover, durante as atividades, a inserção dos produtos da agricultura familiar nos bares, restaurantes, meios de hospedagem, lojas de artesanato e outros equipamentos que fazem parte dos roteiros.

O projeto Experiências do Brasil Rural é fruto de Acordo de Cooperação Técnica, firmada entre o Mapa e o MTur, em outubro de 2020, com o propósito de ampliar e diversificar a oferta turística brasileira, incluindo produtos e serviços da agricultura familiar no mercado turístico brasileiro.

Informações: MAPA