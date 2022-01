Jornal Opinião Goiás – Conselho do PPI aprova adoção do Plano Nacional de Logística 2035

Foi publicada no Diário Oficial da União, a Resolução do Conselho do PPI nº 211, de 16 de dezembro de 2021, que aprova a adoção, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, do Plano Nacional de Logística 2035. Aprovado pelo Ministério da Infraestrutura, conforme a Resolução nº 6, de 15 de outubro de 2021, o Plano avaliou o quanto a rede de transportes nacional está próxima dos objetivos da Política Nacional de Transportes. Também identificou os pontos a serem trabalhados e priorizados ao longo dos próximos anos, com a simulação de possíveis cenários para o setor. Um dos principais objetivos do PNL 2035 é a transformação da matriz de transporte do Brasil para torná-la mais racional e sustentável.

Acesse também a versão resumida do Plano Nacional de Logística 2035

O PNL é um instrumento do Estado brasileiro que visa lançar um olhar para as necessidades e oportunidades atuais e futuras dos subsistemas de transporte, recomendando estudos de novas infraestruturas e a melhoria em infraestruturas existentes no âmbito do Planejamento Setorial.

Além disso propicia a integração dos transportes aéreo, aquaviário e terrestre e a harmonização das políticas setoriais. O PNL também define os elementos de logística do transporte multimodal a serem implementados por órgãos ou entidades da Administração Pública.