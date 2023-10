Jornal Opinião Goiás – Comércio varejista goiano cresce em relação a 2022

O volume de vendas registrado em Goiás em agosto de 2023 subiu 1,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O destaque maior foi registrado no setor de hipermercados e supermercados, com crescimento de 9,1%, a maior alta do ano, pela segunda vez consecutiva. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas nesta quarta-feira (18/10).

As vendas de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação também registraram crescimento de 10,6% em agosto; seguido por artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (10,4%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (7,2%).

Outras atividades que apresentaram resultados positivos no mês de agosto de 2023 foram a área de veículos, motocicletas, partes e peças, que cresceu 10,1%; bem como material de construção, que apresentou sua segunda alta no ano ao expandir 7,7% na comparação com o mesmo período em 2022.

Brasil

No país, o comércio varejista ficou estável (-0,2%) em agosto, após variação de 0,7% em julho, na comparação com o mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Já em relação a agosto de 2022, o índice de vendas cresceu 2,3%, a terceira alta consecutiva. O acumulado do ano registra crescimento de 1,6%. Nos últimos 12 meses, o volume de vendas no comércio acumulou expansão de 1,7%.

Sobre a PMC

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando mensalmente a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

