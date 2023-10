Jornal Opinião Goiás – Batalhão do Giro é referência nacional, diz Caiado ao entregar novos equipamentos

Em comemoração aos 25 anos de criação do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar, o governador Ronaldo Caiado entregou, nesta quinta-feira (19/10), R$ 6 milhões em investimentos estaduais para aparelhamento e reforço das ações da unidade. Caiado participou de cerimônia realizada na sede do batalhão, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, e falou sobre a posição de destaque que o grupo tático ocupa no Brasil, além de frisar a integração como fator para a conquista de índices cada vez melhores.

“Vocês são os primeiros que chegam, e chegam para decidir. Não só pela habilidade, capacidade, mas também a capacidade de raciocínio para agir corretamente e proteger as vítimas”, observou Caiado. “A inteligência e a integração fez com que nós chegássemos a esse ponto. Nenhum outro estado está conseguindo fazer o que Goiás consegue”, acrescentou.

O recurso investido contempla R$ 1,2 milhão em equipamentos de proteção individual, R$ 455 mil para intercomunicadores, R$ 175 mil em armas de treinamento de air soft, R$ 400 mil para pista de treinamento e R$ 350 mil em obras nas instalações, alojamentos e academia. Além disso, são destinados R$ 400 mil para a locação de motocicletas modelo Tiger 900, considerada de alto desempenho. “Hoje, você pode ver uma estrutura montada, com tiródromo, material e toda uma área de treinamento. São condições propícias para o desenvolvimento de um trabalho de excelência”, disse Caiado.

Para o vice-governador Daniel Vilela, “a segurança é, sem dúvida alguma, um dos grandes legados que o governador Ronaldo Caiado está deixando para o nosso estado e para a futura geração política que irá comandar Goiás. A importância do investimento, de enaltecer e elevar a autoestima das nossas polícias, de dar condições e autonomia”.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, destaca que há dúvidas de que o Giro trabalha com o que há de mais moderno na área. “Eu vi o nascer do Giro, e hoje é referência no Brasil. Uma unidade importante e estratégica aqui, principalmente para a capital. É um investimento muito grande feito pelo Governo do Estado, de fundamental importância para que os integrantes possam exercer o seu labor com grande eficiência”.

Ainda durante a cerimônia, foram entregues homenagens a policiais veteranos e uniformes do Projeto Construindo Campeões, da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), que atua em parceria com os projetos Cavaleiros de Aço Mirins e Anjos do Boxe, realizados nas instalações do batalhão do Giro, com alunos do Colégio Estadual de Tempo Integral Visconde de Mauá.

Referência

Criado em 1998, o Giro é responsável por uma nova vertente de policiamento sob duas rodas, com técnicas especiais de pilotagem, doutrina e procedimentos operacionais inovadores, hoje utilizados como referência em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Tocantins. Um dos diferenciais é o deslocamento facilitado nos grandes centros urbanos, mesmo com trânsito pesado, reduzindo o tempo resposta aos chamados de emergência. “Não é pelo vencimento, mas pelo prazer em servir ao estado”, afirmou Júlio César Fernandes Mota, veterano número 1 do Giro.

Segundo o comandante do batalhão, tenente coronel Alex Jorge das Neves, comemorar um quarto de século de existência é motivo de orgulho. “O Giro é uma criação genuína da Polícia Militar do Estado de Goiás. Essa tropa aqui na nossa frente, apoiada pelos veteranos que estão atrás de mim, foram responsáveis pela inspiração de outras tropas de motopatrulhamento tático do Brasil e do mundo”, ressaltou.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás.