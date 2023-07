Jornal Opinião Goiás – Centro de Informação Toxicológica atua para minimizar riscos

A população goiana tem à disposição um setor especializado em reunir informações científicas e orientar profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde sobre as condutas a serem adotadas em casos de intoxicações por produtos químicos e de acidentes por animais peçonhentos.

Trata-se do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Estado de Goiás (Ciatox), que integra a Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de Goiás (Suvisa/SES-GO). A unidade é dotada de equipe técnica qualificada, apta a prestar os esclarecimentos que minimizam os riscos das intoxicações e, não raro, salvam vidas.

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

O Ciatox foi implantado em 1985, a partir de um projeto desenvolvido e apresentado pelo médico toxicologista Alonso Monteiro da Silva, que ainda hoje integra o quadro de servidores da unidade. Nesse período, o setor prestou orientações a milhares de pessoas, por meio de atendimento telefônico de utilidade pública, sobre os procedimentos aos diversos tipos de intoxicação e acidentes.

A coordenadora do Ciatox, Sheila Ester Antunes de Moura, destaca que a importância da atuação da unidade pode ser observada pelo número de atendimentos realizados. De 2020 até o fim de junho deste ano, foram feitos 45,8 mil registros de atendimento.

Por ano, são realizadas mais de 13 mil notificações. Os acidentes por animais peçonhentos lideram a quantidade de atendimentos, seguidos de intoxicações por medicamentos (veja tabela no fim do texto).

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Sheila Moura informa que a unidade atua em regime de plantão, 24 horas por dia. Além de prestar o atendimento aos casos de intoxicações, a equipe do setor coordena e realiza cursos de atualização profissional para as Regionais de Saúde e Núcleos de Vigilância Hospitalar das unidades da rede estadual administradas por organizações sociais.

O Ciatox também contribui para a formação de estudantes dos cursos de medicina e de enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). Com frequência, alunos dessas graduações visitam a unidade para aprofundar conhecimentos sobre os diferentes tipos de intoxicação e as condutas consideradas efetivas no atendimento médico-hospitalar. Nesta quinta-feira (06/07), das 8 horas às 12 horas, o Ciatox recebe visita da turma de medicina.

ATUAÇÃO CASOS GRAVES

Atualmente como parte da Gerência de Emergências em Saúde Pública da Suvisa, o Ciatox presta atendimento em casos graves, de repercussão nacional e internacional, que marcaram a história de Goiás. Essas atuações evidenciam a contribuição da unidade para a superação de problemas que afetaram o Estado.

A bibliotecária Eleny Pereira D´Ávila, que trabalha no Ciatox desde 1995, cita como episódios marcantes o acidente com o Césio 137, ocorrido em Goiânia em 1987, a contaminação pelo contraste radiológico Celobar, que causou a morte de 10 pessoas no estado, e a pulverização de pesticida sobre uma escola rural no Assentamento Pontal dos Buritis, em Rio Verde, no ano de 2014.

Em todas essas ocorrências, a equipe do Ciatox prestou a assistência necessária para assegurar a saúde da população e atenuar as consequências da intoxicação.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.