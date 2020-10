Jornal Opinião Goiás – Carteira de Trabalho está entre as melhores iniciativas digitais do país

Aplicativo aparece na categoria Top 10 Serviços de Governo do prêmio iBest

Iniciativa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia desenvolvida pela Dataprev, o aplicativo Carteira de Trabalho Digital está entre os finalistas da categoria Top 10 Serviços de Governo do prêmio iBest. Os vencedores recebem o selo iBest, um troféu digital que certifica a mercado e consumidores as melhores plataformas digitais.

Com mais de 200 milhões de acessos, o aplicativo permite que o cidadão consulte as informações pela internet dos contratos de trabalho antigos e atuais, solicite o seguro-desemprego e acompanhe o andamento da concessão de benefícios como o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e o Abono Salarial.

Desde a última semana (22) acontecem as votações populares e de especialistas. O encerramento ocorre em 25 de outubro e o resultado será informado pela Academia iBest. Serão três vencedores nas categorias Top 10, Top 3 e o melhor do Brasil, todas com selo Júri Oficial e Júri Popular.

“Estar entre as melhores iniciativas dentro do Prêmio iBest é um reconhecimento muito importante para o governo federal, que tem como uma das suas principais metas prestar serviços de qualidade à sociedade. A Carteira de Trabalho Digital possibilita ao trabalhador ter acesso ao documento sem necessidade de se deslocar a uma unidade de atendimento presencial”, disse o secretário-adjunto de Trabalho da Seprt-ME, Ricardo Moreira.

“Ademais, o cidadão pode acompanhar os registros sobre sua vida laboral, solicitar o seguro-desemprego e ainda apontar divergências cadastrais, tudo sem sair de casa, uma vez que esses serviços estão na palma da mão. Durante a pandemia, a Carteira de Trabalho Digital representa agilidade, segurança e conforto para o trabalhador”, completou Moreira.

Para o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, o aplicativo cumpre um dos principais objetivos da empresa. “Trabalhamos continuamente para possibilitar que os cidadãos possam exercer sua cidadania por meio da tecnologia. Os técnicos da Dataprev monitoram e atuam na melhoria da ferramenta constantemente”, destacou.

O prêmio é baseado em interações via redes sociais e tem como objetivo ser um guia abrangente sobre os melhores em conteúdo, e-commerce e serviços no Brasil. Mais informações sobre o prêmio estão disponíveis no portal Prêmio Ibest.

Acessos

Desde o início da pandemia da Covid-19 no País, o aplicativo, prático e gratuito, teve um aumento expressivo de novos acessos. São mais de 18,1 milhões de downloads e 23 milhões de trabalhadores beneficiados com o documento digital. Para celular, ele está disponível nas versões Android e IOS. Também é possível acessar pelo computador no Portal de Serviços do Governo Federal.

Transformação Digital

A Dataprev é a parceira tecnológica do Governo Federal. O aplicativo está alinhado com a política de Transformação Digital em busca de oferecer mais eficiência e melhores serviços à população.

Com a Carteira de Trabalho Digital o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) passa a ser a única exigência para contratação de trabalhadores em empresas aderentes ao e-Social.

A ferramenta usa as informações das bases de dados federais. Por isso, é fundamental que o empregador esteja em dia com o registro de informações trabalhistas no e-Social para que o trabalhador possa usufruir bem da ferramenta. Se os dados não estiverem atualizados, é preciso solicitar que a empresa empregadora envie as informações mais recentes para as bases federais.