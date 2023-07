Jornal Opinião Goiás – Campanha mobiliza mais de 500 doadores de sangue em Goiânia

Mais de 500 pessoas doaram sangue durante campanha em parceria com o festival Deu Praia, em Goiânia. A ação do Governo de Goiás, por meio das secretarias de Estado da Cultura (Secult), Saúde (SES) e Hemocentro, foi realizada de 10 a 14 de julho e coletou 394 bolsas. Deste total, 34 se cadastraram como doadores de medula.

A campanha ofereceu 500 convites para as diferentes atrações do festival aos doadores de sangue que efetivaram doações nesse período.

A campanha foi um sucesso! Isso mostra como a cultura pode contribuir para ações solidárias e que ajudam a salvar vidas. Esse foi um projeto piloto que, com certeza, será feito novamente em outros eventos”, comemora a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

DOADORES DE SANGUE

Mais de 500 pessoas procuraram a unidade móvel, no local do evento (Centro Cultural Oscar Niemeyer), e também o Hemocentro Coordenador, na Avenida Anhanguera, na capital, para participar da campanha. Nem todos, porém, puderam doar, devido a fatores diversos, como o prazo mínimo entre as doações, que para o homem é de dois meses e, para as mulheres, três meses.

Denyse Goulart, diretora-geral do Hemocentro, destaca a importância da iniciativa. “É uma oportunidade para captação voluntária de novos doadores e conscientização da população sobre a importância da doação”.

Para doar sangue, o candidato precisa ter entre 18 a 54 anos de idade e estar em bom estado de saúde, apresentar-se com documento oficial com foto e informar endereço completo. Os candidatos também podem se cadastrar como doadores de medula.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.