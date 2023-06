Jornal Opinião Goiás – Campanha Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida é lançada em Goiás

Lançada na manhã desta terça-feira (27/06), a Campanha Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida. O governador em exercício, Daniel Vilela, participou do lançamento e destacou a importância da ação organizada pela Rede Estadual de Serviços de Hemoterapia (Rede Hemo), em parceria com a Federação Goiana de Futebol (FGF) e clubes goianos.

“O futebol é o esporte mais amado e vivenciado pelos brasileiros. Portanto, uma iniciativa como essa é muito inteligente, pois coloca toda a emoção e rivalidade do esporte a serviço da doação de sangue. Essa é uma demonstração de que o futebol tem o poder de unir e salvar vidas”, declarou o governador em exercício.

Campanha Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida

A ação é para estimular torcedores apaixonados pelos seus times a se tornarem doadores. Segundo Daniel Vilela, a iniciativa vai sensibilizar e engajar um número maior de torcedores, destacando a importância da doação de sangue e proporcionando uma experiência mais acessível para aqueles que se envolvem nessa causa solidária.

“Vamos conseguir promover uma mudança de mentalidade, tornando a doação de sangue um hábito regular e incentivando os torcedores a se envolverem de forma contínua”, disse o vice-governador.

Presente ao evento, o secretário de Saúde, Sérgio Vêncio, ressalta que a campanha ilustra como o esporte pode ser utilizado como uma plataforma para promover ações sociais e despertar a solidariedade na comunidade.

“Ao unir a paixão pelo futebol com a importância da doação de sangue, a campanha busca inspirar uma cultura de solidariedade entre os torcedores goianos. Precisamos aumentar a visibilidade da importância da doação e de mantermos o estoque dos nossos bancos de sangue. A cada doação estamos salvando quatro vidas”, afirmou.

Junho Vermelho

O lançamento da ação Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida, em união aos times do futebol goiano, marca o encerramento da Campanha Junho Vermelho, no mês de conscientização para a doação de sangue.

“Queremos atingir públicos diferentes e desmistificar os mitos da doação de sangue. Esperamos que a aproximação de torcedores e clubes de futebol resulte em mais doações”, apontou a diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart

A campanha visa alcançar os torcedores dos times goianos que disputam partidas do Campeonato Brasileiro das Séries A, B, C e D entre os meses de junho e dezembro deste ano, quando encerra a temporada do futebol brasileiro. Entre as ações previstas para divulgação da campanha em dias de jogos estão a distribuição de panfletos informativos sobre os tipos sanguíneos e requisitos para doação e a exposição de faixas informativas que estimulem a doação de sangue no gramado durante os intervalos de jogos.

Durante o lançamento, foi apresentado ainda a mascote da Rede Hemo, o Hemoguinho. O personagem foi criado exclusivamente para ações de engajamento e apoio na divulgação das doações de sangue durante os jogos dos times goianos e atuará em conjunto com as mascotes dos clubes.

