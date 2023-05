Jornal Opinião Goiás – Campanha Aquecendo Vidas 2023 dá início à entrega de 70 mil cobertores

Realizada anualmente sob o comando da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, a Campanha Aquecendo Vidas iniciou o envio de cobertores aos municípios do interior do estado nesta quinta-feira (18/05), na sede da OVG.

Neste ano, a ação, realizada em parceria com o governo estadual, via Goiás Social, distribuirá 70 mil cobertores em todos os 246 municípios goianos, fruto de um investimento de R$ 2,9 milhões.

Entre os municípios que estiveram presentes para receber as primeiras remessas de cobertores, estão: Itaberaí, Bela Vista de Goiás, Mineiros, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS lembrou que, mais uma vez, o Governo de Goiás está se antecipando na distribuição de cobertores antes da chegada dos dias mais frios.

“Confiamos a vocês, prefeitos e suas equipes, que cada um desses cobertores chegará a quem mais precisa em todos os cantos do nosso estado. Juntos, vamos fazer um inverno mais fraterno e solidário”, disse Gracinha Caiado durante a solenidade.

CAMPANHA AQUECENDO VIDAS

Desde 2019, a Campanha Aquecendo Vidas já distribuiu mais de 200 mil cobertores, além dos 70 mil adquiridos para este ano. As mais de 270 mil peças compradas desde o início desta gestão representam um investimento de R$ 9,5 milhões por parte do governo estadual.

“O governador Ronaldo Caiado pede, a todo momento, para que continuemos trabalhando sempre para que Goiás possa avançar a cada dia, sem deixar ninguém para trás. É isso que fazemos com o Goiás Social e, agora, mais uma vez, com a nossa campanha de distribuição de cobertores”, completou Gracinha.

A prefeita de Itaberaí, Rita de Cássia Soares Mendonça, ressaltou a importância da campanha. “Nosso governador e a primeira-dama têm investido em programas que vão ao encontro das necessidades do povo goiano. Goiás agradece a vocês por mais esse olhar de empatia, de cuidado e de calor humano.”

Além dos municípios, os cobertores também serão destinados a entidades sociais de todo o estado. Representante do Abrigo Comendador Walmor, Paulo Cesar da Silva disse que o momento era de agradecimento. “A OVG tem papel muito importante para as instituições sociais de nosso estado. Hoje, em especial, estamos recebendo cobertores que representam calor humano.”

ARRECADAÇÃO

Além da distribuição dos cobertores, a OVG e o GPS também arrecadam agasalhos novos e usados, em bom estado de conservação. Os donativos são selecionados, higienizados e destinados a entidades sociais, famílias vulneráveis, pessoas em situação de rua e refugiados.

Neste ano, as doações podem ser entregues até o dia 25 de maio em diversos pontos instalados em Goiânia. As pessoas interessadas em ajudar podem acessar os endereços dos pontos de coleta no site da OVG. Outra opção é entregar as doações diretamente na sede da organização, na Avenida T-14, no Setor Bueno, em Goiânia.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.