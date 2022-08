Jornal Opinião Goiás – Camex reduz tarifas de glifosato e resinas plásticas

Cinco produtos usados como insumos industriais passarão a entrar no Brasil pagando menos Imposto de Importação por um ano. A medida foi aprovada em reunião extraordinária do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex). A medida abrange glifosato e quatro tipos de resina plástica usadas na produção.

Os itens que tiveram as tarifas reduzidas são os seguintes: glifosato e seu sal de monoisopropilamina; copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94; policloreto de vinila não misturado; copolímero de propileno; e resina PET com índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais.

Os produtos foram incluídos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul (Letec). As alíquotas, que variavam entre 9,6% e 11,2% cairão para 3,3% a 4,4%, a partir de sexta-feira (5). As novas tarifas são as seguintes:

NCM Produto Alíquota vigente (%) Alíquota na Letec (%) 2931.49.14 Glifosato e sal de monoisopropilamina 9,6 3,8 3901.40.00 Copolímeros de etileno e alfaolefina, de densidade inferior a 0,94 11,2 3,3 3904.10.10 Resina de PVC-S (cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias, obtido por processo de suspensão 11,2 4,4 3902.30.00 Resina PP (copolímero de propileno) 11,2 4,4 3907.61.00 Resina PET: (politereftalato de etileno): de índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais 11,2 4,2

Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida tem como objetivo enfrentar problemas de abastecimento em certas cadeias produtivas, com diferentes graus de severidade, e de significativos aumentos de custos nos insumos de outras cadeias. Segundo a pasta, a redução de tarifas também pretende melhorar a eficiência na distribuição de recursos na economia, trazendo potenciais ganhos de competitividade para diferentes segmentos industriais.

A Letec é um instrumento previsto no Mercosul, que permite aos países membros do bloco aplicar tarifas de importação diferentes daquelas previstas na Tarifa Externa Comum (TEC). As alterações são de caráter temporário e excepcional, sempre considerando os fatores conjunturais para sua utilização. O Brasil pode aplicar alíquotas diferentes da TEC para até 100 códigos de mercadorias.