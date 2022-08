Cirurgia Robótica Goiânia – Cirurgia Robótica é a mais moderna e inovadora técnica cirúrgica 

A Cirurgia robótica é a mais moderna e inovadora técnica cirúrgica e sua excelência e padrão de qualidade, vem ganhando cada vez mais espaço em território nacional.

Considerada uma “evolução da laparoscopia”, a Cirurgia Robótica é uma técnica minimamente invasiva, em que todas as manobras são conduzidas pelo cirurgião e executados através do robô. As pinças robóticas realizam movimentos articulados, delicados e precisos, e a microcâmera promove a visualização da imagem em 3D e com alta definição.

Conheça os benefícios ao optar pela cirurgia robótica:

– Recuperação pós-operatória mais rápida, com menor tempo de hospitalização;

– Retorno mais rápido às atividades diárias;

– Menor perda de sangue e redução das taxas de transfusão sanguínea;

– Redução da dor pós-operatória;

