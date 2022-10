Jornal Opinião Goiás – Caixa Pra Elas Empreendedora incentiva a formalização de microempreendedoras

A ação Caixa Pra Elas Empreendedora foi lançada para incentivar a formalização de mulheres como microempreendedoras individuais (MEI) e apoiá-las em cada fase do negócio com cursos de capacitação e oferta de linhas de crédito. A iniciativa é uma parceria entre a Caixa e o Sebrae e integra o Caixa Pra Elas, lançado em agosto.

Com a expectativa de conceder R$ 1 bilhão em crédito, a ação ocorrerá até o dia 19 de novembro. Como parte do programa, serão realizadas ações locais, com a primeira marcada para esta terça-feira (18/10) com atendimento em São Paulo, no Mega Polo Moda.

Serão apoiadas as mulheres que ainda não empreendem, mas desejam ter seu próprio negócio; aquelas que estão começando a empreender e precisam de oportunidades para impulsionar o negócio; e também as que já estão formalizadas e consolidadas em seu ramo de atuação e querem expandir.

O primeiro grupo terá acesso a cursos de capacitação e orientações para se regularizarem como MEI. As empreendedoras já formalizadas que precisam de um incentivo para desenvolverem seus negócios serão encaminhadas para cursos específicos e poderão contratar linhas de crédito que viabilizem os planos de crescimento da microempresa. Quem já tem um negócio consolidado e quer crescer terá a oportunidade de acesso a crédito e cursos de capacitação voltados para a inovação.

As linhas de crédito ofertadas pela Caixa serão customizadas para melhor atender as necessidades de investimento das mulheres em seus negócios. Para capacitação, serão indicados cursos on-line e por Whatsapp do Sebrae, além do direcionamento das clientes aos canais físicos e digitais.

Segundo a Caixa, a primeira etapa do processo é a formalização. Depois que a mulher se formaliza, abre o MEI e faz o curso, ela terá acesso a um crédito de até R$ 1 mil reais, mesmo que esteja negativada. Os valores de crédito disponível vão aumentando gradativamente após três, sete, e doze meses de formalizada.

Caixa Pra Elas

O Caixa Pra Elas foi lançado no início de agosto para oferecer um atendimento dedicado ao público feminino que dê oportunidades às mulheres com dicas de educação financeira, acesso à cartilha sobre empreendedorismo e emancipação, além de produtos e serviços adequados às necessidades das mulheres.

No espaço Caixa Pra Elas, as mulheres também recebem informações sobre a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência e as Medidas Protetivas de Urgência. “Estamos atuando com muita integração junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Unimos já uma grande rede de proteção às mulheres”, afirmou Daniella Marques.

A Caixa tem mil unidades com espaço dedicado ao atendimento especializado para mulheres, além de dois barcos e quatro caminhões Caixa que terão rotas específicas para atendimento móvel.