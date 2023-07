Jornal Opinião Goiás – Caiado entrega primeiras casas a custo zero em Hidrolândia

O governador Ronaldo Caiado inaugura, as primeiras 50 casas a custo zero do Programa “Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero”, no Residencial São Francisco, em Hidrolândia, nesta sexta-feira (07/07), às 9 horas.

Com investimentos de R$ 6,8 milhões, oriundos do Fundo de Proteção Social (Protege), 50 famílias em situação de alta vulnerabilidade, com renda familiar de até um salário mínimo, serão beneficiadas com moradias pagas pelo Governo de Goiás.

CUSTO ZERO

O investimento é coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). Durante a solenidade, será assinada ainda ordem de serviço para a construção de outras 50 casas no município.

Às 11 horas, Caiado entrega uma máquina de corte de tecidos modelo Audaces ao APL da Moda de Hidrolândia, com investimento de R$ 1,4 milhão, e 67 cartões do programa Crédito Social.

Com investimento superior a R$ 281,8 mil, os cartões garantem a alunos certificados em cursos de qualificação o repasse de até R$ 5 mil para a compra de equipamentos e materiais de apoio.

SERVIÇO

Assunto: Governador Ronaldo Caiado entrega primeiras casas a custo zero, em Hidrolândia

Quando: Sexta-feira (07/07)

Programação:

9h: Solenidade de inauguração de 50 unidades habitacionais do Programa “Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero”

Onde:: Rua do Pequi, Qd. 8A, Lt. 01, Bairro São Francisco, Hidrolândia (GO)

11h: Entrega de máquina modelo Audaces e cartões do Crédito Social

Onde: Alameda Luiz de Lima Cruvinel, Qd. 03, Lt. 01, Sala 03, Hidrolândia (GO)

Fonte: Governo do Estado de Goiás.