Jornal Opinião Goiás – Caiado destaca qualidade de casas construídas a custo zero em Campestre

A casa própria se tornou realidade para 50 famílias de Campestre, na região Oeste de Goiás, nesta quarta-feira (11/10), com a entrega simbólica das chaves realizada pelo governador Ronaldo Caiado. Com investimento de aproximadamente R$ 5,7 milhões provenientes do Tesouro, as unidades habitacionais fazem parte do Programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”, que garante moradias a custo zero, ou seja, sem necessidade de financiamento pelas famílias contempladas.

Caiado esteve no loteamento Joaquim Rodrigues dos Santos, acompanhado das equipes da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), para conhecer os imóveis e dar as boas-vindas aos novos moradores. Ele destacou a qualidade das construções: “Tenho cobrado da empresa a execução de obras de qualidade para nosso povo mais humilde, que merece. Essas casas são entregues todas no azulejo e granito. É padrão condomínio”, explicou.

Muito aguardadas pela população, as casas são resultado de ações do Governo de Goiás para descentralizar a política habitacional e fazem parte de um grande projeto para o estado, disse o governador: “Já contratamos 6 mil casas e vamos fazer mais 4 mil, levando mais dignidade àqueles que precisam”. E agradeceu o apoio da prefeitura de Campestre, que fez a doação do terreno e presenteou os beneficiários com cestas básicas.

A dona de casa Débora Macedo recebeu as chaves da casa das mãos de Caiado. A jovem de 29 anos vai morar no imóvel com o marido e quatro filhos, dizendo adeus ao aluguel. “Estou muito emocionada”, disse, ao encontrar os cômodos todos mobiliados. As outras 49 famílias também já foram selecionadas e atendem aos critérios estabelecidos pela Agehab, como renda de até um salário mínimo e inscrição no CadÚnico.

O prefeito de Campestre, Fabiano Capuzzo, reconheceu o esforço do presidente da Agehab, Alexandre Baldy, e do ex-presidente e atual secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales, para viabilizar a obra. “Eu estava desconfiado, mas aqui está a maior e melhor obra executada no município”, destacou. O valor investido em cada unidade é de cerca de R$ 127 mil provenientes do Fundo de Proteção Social (Protege).

Para Sales, a entrega deixa claro o compromisso do Governo de Goiás para garantir à população vulnerável o acesso à moradia digna. “A gente propôs uma dinâmica única no país, que resulta em um verdadeiro condomínio de interesse social, bonito e bem feito”, concluiu. Também participaram do evento o deputado estadual Amauri Ribeiro, a deputada federal Flávia Morais e representantes da Associação Goiana dos Municípios (AGM), entre outras autoridades.

Secretaria de Comunicação de Goiás – Governo de Goiás