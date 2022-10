Jornal Opinião Goiás – Bolsonaro lidera com 52% dos votos válidos, e Lula aparece com 48%, diz pesquisa da Gerp Margem de erro é de 2,18 pontos percentuais, o que mostra empate técnico entre o atual presidente e o candidato do PT

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está tecnicamente empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Uma pesquisa divulgada pela Gerp mostra que o atual presidente tem 52% dos votos válidos (quando são desconsiderados votos brancos e nulos), contra 48% do petista.

Votos válidos:

Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

O levantamento foi encomendado pela Gerp e questionou 2.095 eleitores, de 144 municípios, entre os dias 21 e 26 de outubro. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-05418/2022.

No cenário estimulado, o presidente e candidato à reeleição tem 47% das intenções de voto, e Lula, 43%. Os eleitores que declararam que não vão votar em nenhum deles representam 5%, e os que não souberam ou não responderam somam 4%.

Estimulada

Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 43%

Nenhum deles: 5%

Não sabem/Não responderam: 4%

O levantamento também analisa a evolução dos candidatos desde a última pesquisa, divulgada em 11 de outubro. O candidato Jair Bolsonaro passou de 49% para 52% dos votos válidos, tendo oscilado positivamente três pontos percentuais. Já o candidato do PT oscilou negativamente três pontos. Ele tinha 51% na ocasião e agora tem 48%.

De acordo com a pesquisa, o índice de rejeição do ex-presidente Lula cresceu dois pontos percentuais desde o último dia 11 de outubro. No último levantamento, 46% dos eleitores não votariam no petista de jeito nenhum. Agora, esse número passou para 48%.

Já Bolsonaro teve diminuição de cinco pontos percentuais na rejeição eleitoral, passando de 49% para 44%.

Nota:

Os institutos de pesquisas que mais erraram no primeiro turno das eleições estão o Ipec e o Datafolha.