Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Venha fazer o check up da mulher

O mês de outubro é dedicado ao cuidado com a saúde e com a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama através do acompanhamento médico regular e exames de imagem.

Vamos conscientizar todas as mulheres sobre a importância do check-up da mulher com exames periódicos que permitem diagnosticar possíveis alterações precocemente, aumentando as chances de sucesso nos tratamentos.

Cuide-se, faça o check up da mulher com diversos tipos de exames, entre eles: ultrassonografia de abdome, de tireoide, transvaginal, axilas, além de exames específicos para suas queixas.

Você está com seus exames em dia? Agende o check up da mulher!

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

