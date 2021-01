Jornal Opinião Goiás – Autorizadas mais 28 mil novas vagas em cursos técnicos

Portaria divulgou o resultado parcial dos pedidos de autorização das Instituições Privadas de Ensino Superior

O Ministério da Educação publicou a autorização de 42 cursos técnicos de nível médio distintos a serem ofertados pelas Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES), viabilizando um total de 28.322 novas vagas.

Foram autorizados cursos de 64 instituições, que agora possuem permissão para o funcionamento pelo período de três anos. O documento também define que as IPES terão o prazo de 12 meses para iniciarem a oferta dos cursos, na modalidade presencial e a distância, contados da data da publicação do ato normativo. Esse é o resultado parcial dos pedidos de autorização de funcionamento de cursos encaminhados pelas instituições no período de 1º de julho a 31 de agosto de 2020.

A oferta dos cursos técnicos na modalidade de educação a distância deve ter as atividades presenciais obrigatórias desenvolvidas no próprio local de oferta autorizado, conforme previsto no plano de curso apresentado pelas IPES.

Veja os cursos autorizados pela Portaria nº 28