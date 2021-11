Jornal Opinião Goiás – Abacaxi, banana e castanha de caju terão bônus de desconto do PGPAF em novembro

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou a relação dos produtos agrícolas com bônus de desconto em novembro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) tem validade de 10 de novembro a 9 de dezembro deste ano, conforme a Portaria Nº 38, da Secretaria de Política Agrícola.

Os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são: abacaxi, açaí (fruto de cultivo), banana, borracha natural cultivada, cacau cultivado (amêndoa), cará/inhame, castanha de caju, cebola, feijão caupi, laranja, manga e maracujá. Desses produtos, abacaxi (SE), banana (PB e PE), a castanha de caju (PE), o feijão caupi (TO e MA) e a manga (BA) não constavam na lista de outubro.

Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência. Desta forma, o produtor rural pode utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O clima e a época do ano são os principais responsáveis pela variação de preços, na ocorrência de elevação ou queda das safras. A concorrência de produtos de outros estados pode também contribuir para a oscilação de preços.

Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Mapa, que repassa recursos aos agentes financeiros para que estes concedam o desconto aos produtores nos financiamentos do Pronaf de forma automática, sem necessidade de solicitação.

Para mais informações, entre em contato com a equipe técnica pelos endereços eletrônicos: [email protected] ou [email protected]

Informações: MAPA