Jornal Opinião Goiás – Conab: Brasil deve produzir 289,9 milhões de grãos no ciclo 2021/2022

O Brasil deve produzir 289,8 milhões de toneladas de grãos, 14,7% ou 37 milhões de toneladas superior ao obtido em 2020/21, segundo a segunda estimativa para o ciclo 2021/2022 divulgada nesta quinta-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo a companhia, o resultado foi impulsionado pelos bons volumes de chuvas e a semeadura das culturas de primeira safra.

A estimativa é que a área total cultivada no país na safra fique em 71,8 milhões de hectares semeados, um crescimento de 4,1% em relação à safra anterior. Conforme a Conab, nesse total, estão incluídas as culturas de primeira safra (semeadas entre agosto e dezembro de 2021), as de segunda safra, (semeadas entre janeiro e abril de 2022) e as culturas de terceira safra (entre meados de abril e junho de 2022).

Segundo o boletim, a safra de soja do Brasil deve atingir 142 milhões de toneladas. A produção do país, o maior produtor e exportador global do grão, deverá crescer 3,4% ante o ciclo 2020/21. Até o mês passado, a Conab previa uma área de 39,9 milhões de hectares. Agora a expectativa é um plantio de 40,3 milhões de hectares.

O volume total de milho deve chegar a 116,7 milhões de toneladas, com aumento de 2,5% na área a ser cultivada com a cultura de primeira safra. O algodão teve ampliação de 9,3% na área a ser semeada, chegando a 1,49 milhão de hectares. A produção de arroz teve crescimento de 0,3% na área a ser semeada e previsão de 11,5 milhões de toneladas.

De acordo com a Conab, para o feijão, somando-se os tipos cores, caupi e preto, a estimativa é de 3,6% a mais na produção da primeira safra, totalizando 1 milhão de toneladas, com as três safras estimadas em 3,1 milhões de toneladas. No caso do trigo, a safra 2021 ainda está sendo colhida e o volume de produção previsto atualmente é 7,68 milhões de toneladas.