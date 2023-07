Jornal Opinião Goiás – 315 novos professores concursados começam estágio probatório

Siga no Twitter

A secretária da Educação, Fátima Gavioli participou da abertura do 1° Encontro de Formação dos Professores Ingressantes na Rede Pública Estadual de Educação (Estágio Probatório), que teve como tema “Aprender Para Promover Aprendizagens”.

O evento foi no auditório da Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) para acolher, apoiar e qualificar a prática docente dos profissionais que estão ingressando na rede estadual de ensino.

A formação, que começou nesta quarta-feira (19/07) e prossegue até sexta (21), é direcionada aos 315 novos professores da rede (nível III), aprovados em concurso público realizado no ano passado. Eles assumiram a função no mês de junho último.

Durante o encontro, a secretária Fátima Gavioli deu as boas-vindas aos novos profissionais e destacou a importância do diálogo dentro da Seduc.

As portas do gabinete sempre estarão abertas para vocês que estão chegando agora”, afirmou.

PROFESSORES CONCURSADOS

A secretária lembrou, ainda, a importância do concurso público, que atendeu a uma reivindicação muito antiga da categoria. Ela destacou também que os novos professores efetivos vão encontrar uma rede organizada, bem cuidada e que respeita o trabalho dos servidores.

Cada um de vocês tem um papel muito importante em sala de aula, pois vocês são capazes de mudar a vida das pessoas e transformar destinos”, comentou a secretária, lembrando que a rede pública estadual de ensino precisa continuar sendo a melhor do país.

NOTEBOOKS E KITS ESPORTIVOS

Fátima Gavioli falou ainda sobre os benefícios da carreira de professor na rede pública de Goiás, citando o Auxílio-Aprimoramento como uma das conquistas profissionais.

No primeiro dia de formação, os novos ingressantes também foram informados de que retornarão às salas de aula com um notebook novo. A iniciativa busca colaborar na execução das atividades pedagógicas dentro e fora da sala de aula.

No ano passado, o Governo de Goiás adquiriu mais de 23 mil equipamentos para distribuição aos professores. Nós iniciamos a entrega no mês de maio e vocês, agora, também serão beneficiados”, ressaltou a secretária de Educação de Goiás.

Fátima Gavioli também deu uma boa notícia para os professores de Educação Física que, a partir do mês de agosto, estarão recebendo novos kits de material esportivo em suas unidades escolares.

CALENDÁRIO DE CONVOCAÇÃO

O primeiro chamamento do Concurso Público da Seduc incluiu a convocação de 1.262 candidatos. Os aprovados foram divididos em quatro turmas e a formação que está sendo realizada esta semana é direcionada à turma 1.

As próximas turmas participarão no encontro formativo nos meses de agosto, setembro e outubro. O 1° Encontro de Formação dos Professores Ingressantes na Rede Pública Estadual de Educação (Estágio Probatório) prossegue até sexta-feira (21) com uma programação que inclui palestras, rodas de conversa, reuniões e apresentação dos planos de trabalhos da Seduc.

Fonte: Governo do Estado de Goiás