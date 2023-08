Jornal Opinião de Goiás – Sorteio do Nota Fiscal Goiana será nesta quinta-feira

A Secretaria da Economia realiza, nesta quinta-feira (31/8), às 10 horas, o oitavo sorteio do ano do programa Nota Fiscal Goiana (NFG). Ao todo, 337,3 mil consumidores inscritos no programa e que solicitaram CPF no documento fiscal em compras realizadas em Goiás concorrem a R$ 200 mil em prêmios.

O sorteio será realizado na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia, com divulgação do resultado no portal da NFG. Serão distribuídas 158 premiações, sendo uma de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.

Para o 79º sorteio da NFG, foram gerados 3,4 milhões de bilhetes a partir de notas fiscais emitidas em julho de 2023 e também as não pontuadas anteriormente. A cada R$ 100 em compras acumuladas com documentos fiscais que tenham o CPF, o cidadão ganha um bilhete para o sorteio.

Além de concorrer aos prêmios mensais em dinheiro, os inscritos na NFG recebem desconto de até 10% no IPVA. Para participar do programa, basta entrar no site da Secretaria da Economia, clicar em “cadastre-se” e preencher os dados solicitados.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.